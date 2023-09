The First Descendant is al enige tijd in ontwikkeling, maar langzaam maar zeker zien we de titel van Zuid-Koreaanse komaf steeds vaker in het nieuws. Zo werd vorige maand Bunny nog geïntroduceerd, een personage dat jij als Descendant moet beschermen tijdens de vele loot missies. Wie maar geen genoeg kan krijgen van de game, kan zich nu vergapen aan nieuwe beelden.

De eerste 17 minuten van de game zijn namelijk gedeeld en hier valt best veel in te zien. Zo zie je bijvoorbeeld de drie verschillende Descendants waar je uit kunt kiezen: Viessa, Lepic en Ajax, en we krijgen ook meer van het verhaal mee. De gekozen Descendant komt namelijk in aanraking met een mysterieus artefact dat hem naar een onbekende wereld transporteert.

Er valt genoeg te zien en het ziet er ook prima uit, zeker even kijken dus!