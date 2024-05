De Mortal Kombat-reeks is bekend om het beschikbaar stellen van extra personages na de lancering van een nieuw deel. Mortal Kombat 1 is daarop geen uitzondering. De vijfde extra vechter is Homelander en er is een video vrijgegeven die je onderaan dit bericht kunt bekijken.

Homelander, bekend van de populaire Amazon Prime-serie The Boys, zal in de game verschijnen zoals hij er in de tv-serie uitziet. De stem van het personage zal niet worden ingesproken door de acteur die Homelander in de serie vertolkt. Homelander zal deze lente beschikbaar worden gesteld.