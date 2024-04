Eind februari werd het roster van Mortal Kombat 1 versterkt met de komst van Peacemaker. Voor deze maand staat er weer een nieuw personage op stapel.

De nieuwe vechter waar het om gaat is Ermac. De ninja maakte zijn debuut in Ultimate Mortal Kombat 3 en in de laatste twee delen was hij ook van de partij. Op 23 april kan je Ermac wederom aan de game toevoegen. Heb je de Kombat Pack gekocht, dan kan je al op 16 april met dit personage aan de slag.

Hoe Ermac er in Mortal Kombat 1 uitziet en wat zijn vechttechnieken zijn, check je in de onderstaande trailer.