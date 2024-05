Nintendo werkt al geruime tijd aan de opvolger van de Nintendo Switch en als de geruchten kloppen, heeft het bedrijf het platform vorig jaar tijdens gamescom al aan ontwikkelaars laten zien. De geruchten zijn sindsdien ook toegenomen, maar Nintendo bleef altijd stil. Tot nu.

Het bedrijf heeft in een verklaring laten weten dat ze de opvolger van de Nintendo Switch in dit huidige fiscale jaar zullen onthullen. Het fiscale jaar loopt tot en met 31 maart 2025. Dus voor die tijd zal Nintendo het platform uit de doeken doen. Het zal echter wel pas na juni zijn.

In dezelfde verklaring heeft Nintendo namelijk aangegeven dat we in juni een nieuwe Nintendo Direct mogen verwachten, maar die uitzending zal geen informatie bevatten over de opvolger van de Nintendo Switch. Dus de officiële aankondiging volgt ergens na juni en dus voor maart 2025.

“This is Furukawa, President of Nintendo. We will make an announcement about the successor to Nintendo Switch within this fiscal year. It will have been over nine years since we announced the existence of Nintendo Switch back in March 2015. We will be holding a Nintendo Direct this June regarding the Nintendo Switch software lineup for the latter half of 2024, but please be aware that there will be no mention of the Nintendo Switch successor during that presentation.”