EA Sports heeft een nieuwe video gedeeld van F1 24. Daarin wordt er dieper op de gameplay ingegaan en worden onder andere de nieuwe physics getoond.

Codemasters heeft de hulp ingeroepen van Max Verstappen om de physics in F1 24 flink te verbeteren. Dit resulteert in een game die de realiteit uitermate dicht benaderd, ongeacht of je nu met een controller of stuurwiel speelt. Tevens zijn er verbeteringen doorgevoerd wat betreft de banden. Zo reageren zij anders bij verschillende temperaturen. De speler moet zijn banden dus goed in de gaten blijven houden.

Wat er nog meer wordt getoond in de video check je hieronder. De game verschijnt op 31 mei voor alle gangbare platformen.