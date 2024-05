Preview | EA Sports F1 24 – Codemasters is al sinds jaar en dag specialist in racegames en sinds 2009 beschikken ze over de officiële licentie van de Formule 1. Net zoals met veel andere sportgames mogen we daardoor jaarlijks een nieuw deel verwachten en dat is in 2024 niet anders. Eind deze maand verschijnt EA Sports F1 24 en daar gaan we nu wat dieper induiken. In de afgelopen weken zijn er verschillende deep dive video’s uitgebracht waarmee je een goed beeld hebt kunnen vormen van wat de grootste vernieuwingen en veranderingen zijn. Daarbovenop kregen wij nog een ‘achter gesloten deuren’ presentatie met wat meer context. Stap in en race met ons langs alle nieuwigheden!

Nog realistischer

Codemasters heeft in de afgelopen jaren telkens gezocht naar de perfecte balans tussen realisme en toegankelijkheid. Het uitgangspunt is uiteraard het nabootsen van de sport op de best mogelijke manier, maar dankzij de vele opties om de gameplay te tunen is het ook mogelijk er een wat meer arcade ervaring van te maken. Dit blijft intact, maar op het vlak van gameplay en dan met name realisme zien we wat nieuwe punten van vooruitgang. Het belangrijkste is dat de ophanging nog verfijnder aan zal moeten voelen doordat er gebruik wordt gemaakt van een volledig nieuw physics systeem.

Tegelijkertijd zijn er ook tweaks aangebracht met betrekking tot de aerodynamica, waardoor de afstelling van alle relevante onderdelen een beter merkbare impact zou moeten hebben op de downforce en drag die je tijdens het racen hebt. Dit alles vertaalt zich weer naar het rubber dat contact heeft met het asfalt en daarin zouden we eveneens een significante verbetering moeten zien, omdat het hele model dat de ontwikkelaar voor de banden gebruikt ook op de schop is gegaan. De warmte die ontstaat, maar ook de slijtage komen dichter overeen met de realiteit, wat weer een gevolg is van het nieuwe physics systeem dat van toepassing is op de ophanging.

Als secundaire elementen daaronder heb je een betere verdeling van het gewicht over de auto, dat meer overeenkomt en de verplaatsing van de massa bij het accelereren en remmen. Dit heeft dan weer merkbare invloed op de griplevels die je tijdens het rijden hebt. Waar het in essentie op neerkomt is dat Codemasters met nieuwe modellen ofwel verbeteringen op bestaande systemen die subtiele en wat meer grotere (externe) invloeden beter nabootst. Wat je als speler het ultieme gevoel van controle en kracht geeft, wat de auto’s op het asfalt weer manifesteren. Met andere woorden: de kloof tussen game en realisme wordt nog dunner.

Zo hebben we nu de belangrijkste details aangestipt, maar als we het verder ontleden op basis van de presentatie is er sprake van een reeks nieuwe mogelijkheden om de afstelling van je auto te tunen. De power unit is ook aangepakt, wat voor een meer realistische actie reactie situatie op de baan zorgt. Het is die verfijning die het een stap vooruit moet maken, maar daar zitten ook wat meer algemene en direct voelbare zaken bij. Zo heeft Codemasters specifiek naar racen in de regen gekeken. Je hebt dan natuurlijk te maken met compleet andere grip en interessant is dat water een afkoelend effect heeft, wat nu ook van toepassing is op bijvoorbeeld de remmen. Hoe het in de praktijk allemaal uitpakt, dat is echter nog even afwachten.

Nieuwe impuls in de carrière modus

De carrière modus is een ander punt waar veel aandacht naar uit is gegaan bij de ontwikkeling van dit nieuwe deel. Zoveel werd al snel duidelijk uit de presentatie. Hetgeen we reeds kennen is iets wat al jaren als uitstekend fundament fungeert, waarop nu een nieuwe laag is gebouwd om voor die extra diepgang te zorgen. In de kern is het zoals je het al kent, maar dan met genoeg verbeteringen en vernieuwingen waardoor het weer fris aan moet voelen. Dat is niet zozeer in de algemene structuur terug te zien, want daarin volgt de game de gewone kalender van de sport. Het zit hem juist in diverse subsystemen.

Waar je in het verleden altijd als jezelf in de sport stapte ten koste van één van de andere 20 coureurs, heb je nu ook de mogelijkheid om in de schoenen van een echte coureur te stappen. Wil jij als Max Verstappen over de baan racen in plaats van, dan kan dat nu dus. Ook is het mogelijk om als icoon terug in de sport te keren, dus je krijgt wat dat betreft meer vrijheid. Dit geldt dus ook voor de route die je neemt, want als jij in de Formule 2 wilt beginnen om je een weg naar de top te werken, dan kan je dat doen. Direct in de top starten? Doe je ding. Dit alles is terug te leiden naar de zogeheten ‘Driver Ratings’, die een belangrijkere rol spelen dan voorheen.

Alles is vooraf vastgesteld, maar variabel naargelang je vooruitgaat in je carrière. Als jij met Verstappen gaat racen, die ongetwijfeld de hoogste rating zal hebben, maar continu brokken maakt zal je merken dat de algemene perceptie wat gaat veranderen. Als nieuwkomer heb je geen reputatie en start je dus onderaan. Het doel uiteindelijk naast kampioen worden is om je Driver Rating te verbeteren. Dit doe je door goed te presteren op de baan, maar ook door additionele doelen te voltooien, je teamgenoot te verslaan en meer. Overigens is dat stukje additionele doelen een nieuw element, waardoor de sport meer wordt dan alleen naar de finish racen. Het wordt wat meer objective based, zoals we dat ook in games als Driveclub zagen.

In plaats van willekeurige opdrachten aan je hoofddoel te koppelen, krijg je nu opdrachten via je engineer. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat je uit de slipstream van je voorligger moet gaan omdat het te heet wordt. Of als een situatie uitzichtloos is, kan je engineer je instructies geven om voor een undercut te gaan om zo het tij te doen keren. Maar ook als je een voorsprong hebt, kan het lonen naar je engineer te luisteren om het gat te behouden, maar niet tot de max te gaan, wat weer een impact op je wagen heeft. Met andere woorden: de interacties tussen jou en je engineer worden intensiever en dit heeft een impact op de resultaten die je boekt en dan uiteindelijk weer je Driver Rating.

Meer diepgang

Omdat de Formule 1 een sport is zoveel meer dan alleen rondjes rijden, krijg je te maken met alle randzaken. Dit is zeker niet nieuw, maar Codemasters probeert dat nu naar een hoger niveau te tillen. Een goed voorbeeld is de rivaliteit met je teamgenoot. Vanzelfsprekend probeer je die te verslaan, maar afhankelijk van hoe je de game hebt ingesteld kan dat best lastig zijn. Als over een langere periode blijkt dat je teamgenoot net wat beter presteert, zal hij de ‘nummer 1’ coureur worden en dus de vrijheid krijgen de auto te ontwikkelen in zijn richting, wat misschien niet jouw richting is. Dit levert dus een nadeel op, wat ook overeenkomt met de werkelijkheid.

Mocht een bepaalde situatie je niet bevallen en er is een ander team met interesse, dan biedt de game je nu de mogelijkheid om met hen te praten. Ook in het geheim. In het beste geval sleep je er een mooie deal voor jezelf uit. Als het klapt, dan kan dat een negatief effect op je reputatie bij je huidige team hebben en als je nadien steeds slechter presteert is het zelfs mogelijk dat je terug wordt gezet naar de Formule 2. Hierdoor zijn er veel meer variabelen in hoe jij je carrière uitstippelt wat voor meer variatie in de totale ervaring moet zorgen. Om je te behoeden voor een dramatische start of een te grote terugval is er nu een nieuwe aanwinst in het team: Specialisten. Dit zijn mensen die jou als het ware begeleiden en er op ingesteld zijn jouw relatie met het team te verbeteren. Bij succes levert je dat weer nieuwe R&D mogelijkheden op, wat natuurlijk gunstig kan zijn.

Andere vernieuwingen

EA Sports F1 24 is een game die op veel fronten met verbeteringen komt, al hebben we slechts twee specifieke onderdelen nu behandeld. Andere zaken die echter ook aan bod kwamen is de nieuwe Challenge Career modus, waarin je een meer abstracte versie van de gewone carrière modus speelt die komt in episodes voor een beperkte tijd. Je speelt hier a-synchroon tegen andere spelers, waarbij je resultaten op de leaderboard worden gedeeld. Ook nieuw is de Fan Zone, waar spelers hun support voor bepaalde coureurs kunnen laten blijken. Dit komt met bepaalde uitdagingen, zodat het ook zinvol is en afhankelijk van de prestaties neemt de support voor een echte coureur toe. Geinig, al vragen we ons af of het echt een nuttige toevoeging is.

Buiten dat zijn er nog een reeks van meer algemene verbeteringen. Goede voorbeelden daarvan zijn de visuele updates op Spa-Francorchamps en Silverstone, waarmee het overeenkomt met de huidige presentatie. Een toffe feature is trouwens dat er echte voice lines van F1 TV zijn overgenomen. Dus als een coureur wint, hoor je hem op de radio – afgeleid van wat eerder is geroepen en via de tv werd uitgezonden. Fijn is tot slot dat de game grafisch van een update is voorzien. Dan doelen we niet op de circuit verbeteringen, maar specifiek op de coureurs die van nieuwe modellen zijn voorzien. Dit is terug te zien in hun gezicht, haar en bijkomende details. Hopelijk zijn ook de animaties verbeterd, want hier liep het vorige deel nog erg op achter.

Voorlopige conclusie

Codemasters brengt met EA Sports F1 24 weer precies wat je van de franchise verwacht. De traditionele Formule 1 gameplay, maar dan verder verfijnd dankzij nieuwe systemen, grote en subtiele verbeteringen en meer. Ook voelen de nieuwe toevoegingen voornamelijk als zinvolle verbeteringen aan daar waar men bijvoorbeeld met F1 Life een jaar of twee terug de plank volledig missloeg. Helaas hebben we de game nog niet kunnen spelen, maar gezien de basis van deze franchise al sinds jaar en dag dik in orde is, verwachten we dit jaar niet anders. De nieuwigheden klinken vooralsnog echter als ruim voldoende om uit te kijken naar de uiteindelijke release.