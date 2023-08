Het zit GSC Game World niet mee, wat betreft de ontwikkeling van S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl.Ze hebben de releasedatum van de game al eerder moeten uitstellen, en helaas is dat nu opnieuw het geval.

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de game dit jaar zou verschijnen. Volgens de officiële website zou dat in december zijn. Echter, op een nieuwe ‘fact sheet‘ van S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chernobyl staat vermeld dat de game nu gepland staat voor het eerste kwartaal van 2024.