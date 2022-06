We lieten recent al doorschemeren dat S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl waarschijnlijk is uitgesteld naar 2023, aangezien een line-up overzicht van Microsoft dit suggereerde. De ontwikkeling heeft ook enige tijd stilgelegen vanwege de oorlog in Oekraïne en nu heeft de ontwikkelaar zelf ook duidelijkheid gegeven.

GSC Game World heeft laten weten dat de game inderdaad is uitgesteld naar volgend jaar. Een nieuwe releasedatum is ook niet bekendgemaakt, maar wel kunnen we genieten van een nieuwe trailer en die bekijk je natuurlijk hieronder.