Sinds gamescom hebben we niet veel meer gehoord over S.T.A.L.K.E.R. 2. Dankzij een interview met Gamersky is daar verandering in gekomen; daarin heeft GSC Game World namelijk wat nieuwe informatie vrijgegeven over de langverwachte game, met name over de prestatieopties.

GSC Game World heeft laten weten dat het spel op de Xbox Series X een Performance modus en een Quality modus zal krijgen. Het enige dat we weten, is dat de Performance modus een framerate van 60fps zal hebben. Wat de Quality modus zal brengen, is volledig onbekend, maar we verwachten dat dit een 4K-resolutie zal zijn, vastgezet op 30fps.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl staat gepland voor een release in 2024. Het spel zal worden uitgebracht voor de Xbox Series X|S en pc. Bovendien zal het spel beschikbaar zijn via Game Pass.