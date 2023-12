S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl heeft een behoorlijk lange ontwikkeling achter de rug en het is de bedoeling dat de game in het eerste kwartaal van 2024 verschijnt. Vooralsnog ligt de game op koers om die release window te halen. Daar ziet het ook naar uit, want er is een nieuwe trailer gedeeld, informatie vrijgegeven over grafische modi en nu weten we de speelduur.

Met andere woorden: de ontwikkelaar spreekt over de game en dat levert interessante details op. In een interview met het Chinese Gamersky heeft GSC Game World aangegeven dat de game ongeveer 40 uur lang zal zijn. Het betreft hier de globale speelduur van het hoofdverhaal. De ontwikkelaar gaf eerder al aan dat de effectieve speeltijd op kan lopen tot honderden uren.

Na 40 uur zul je dus door het verhaal heen zijn, maar met in potentie honderden uren extra speelplezier in het vooruitzicht, betekent dat de game rijkelijk gevuld is met optionele content. Wat het hoofdverhaal betreft, de ontwikkelaar kon nog kwijt dat de game vier verschillende eindes heeft, dit gaat ook op voor de zijmissies, die weer invloed op het hoofdverhaal hebben.