In september van dit jaar kwam het nieuws naar buiten dat er brand was uitgebroken bij GSC Game World, die druk bezig is met S.T.A.L.K.E.R. 2. De Oekraïense ontwikkelaar laat weten dat deze extra tegenslag geen invloed heeft gehad op de release window van de game.

Het is nog steeds de bedoeling dat S.T.A.L.K.E.R. 2 in het eerste kwartaal van 2024 zal verschijnen. Het spel zit nu in de laatste fase van de ontwikkeling en de game ligt prima op schema. Volgens CEO Yevhen Grygorovych is S.T.A.L.K.E.R. 2 hun grootste en meest complexe project ooit.

“This game stands as the biggest and most complex game in our lives. It was ambitious from the beginning but evolved into an ultimate challenge. It holds extreme significance and a deeply personal connection for us, crafted amidst the most stressful conditions imaginable.”