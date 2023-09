De Oekraïense ontwikkelaar GSC Game World is tegenwoordig in Praag gevestigd nadat ze zich elders moesten vestigen vanwege de oorlog in het land. Vanwege deze oorlog heeft S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ook de nodige vertraging opgelopen, maar de bedoeling is nu dat de game begin volgend jaar verschijnt.

In de tussentijd heeft de ontwikkelaar weer een tegenslag te verduren gekregen, want er is brand uitgebroken op één van de verdiepingen van het kantoor. Dit is afgelopen donderdag gebeurd en hoewel er niemand gewond is geraakt, lopen de herstelkosten op tot pakweg $70.000.

Het vuur heeft nabij de back-up servers huisgehouden en het is nog onduidelijk of er data verloren is gegaan. Een medewerker heeft later het nieuws bevestigd dat er een brand is geweest, maar het ontbreekt een beetje aan details. Het is onduidelijk of de game hierdoor nog meer vertraging oploopt.