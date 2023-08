Preview | S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – Voor het eerst kon het grote publiek aan de haal met S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl op gamescom. Een speciaal moment moeten we eerlijk bekennen, want de productie van deze game duurt inmiddels al enkele jaren. Na een imponerende trailer van een flinke tijd terug, meerdere malen uitstel en een lange/tumultueuze ontwikkelperiode (door een politiek gevoelig punt) is het dan toch eindelijk zo ver: wij hebben de game (extreem) kort kunnen uitproberen en proberen je er nu zoveel mogelijk over te vertellen.

Rude awakening

Jij, de hoofdrolspeler, wordt op een zeer nare manier wakker. Ergens bij Chornobyl ontwaak je, enkel om erachter te komen dat een compleet gestoorde hond aan je been knabbelt. Jij wordt snel uit je slaaproes gehaald en zoekt je wapen. Eenmaal je pistool gevonden merk je dat er geen kogels in zitten, dus ga je over op meer agressie. Op een gegeven moment schiet een onbekend persoon de hond van je af en komt het beest in de bubbel terecht. Dit hongerige beest spat compleet uit elkaar en jij zit met een hoop vragen. Wat is er allemaal aan de hand?

De beste man staat op een heuvel en schreeuwt naar je. Hij gooit een verroeste schroef naar je en zegt dat je het in een van de bubbels moet gooien. Dit is een manier om tijdelijk de anomalie vol energie te onderdrukken, zodat je erdoorheen kunt rennen zonder uit elkaar te spatten zoals de hond. Fijn, want zo kan je een praatje maken met de man die je net gered heeft. Na een kort gesprek is het tijd om de plek waar je bent te verkennen. De demo was ongeveer 15 minuten, dus met haast zijn we zoveel mogelijk gaan rennen om te zien wat er te beleven viel.

Er is nogal wat gaande

Het duurde niet heel lang voor wij al een eerste slachtoffer tegenkwam. Een man werd belaagd door meerdere honden, en dus besloten wij deze kerel een handje te helpen. Wij zijn immers ook gered door een onbekende! We hadden inmiddels ook enkele wapens tot onze beschikking, zoals een pistool (dit keer met kogels), een Ak-47 en een dubbelloops shotgun. De feedback van de wapens is lekker rauw en vergt enige controle. Voor de mensen die bekend zijn met Escape from Tarkov: het is niet zo hardcore als dat, maar je dient wel goed te mikken en je terugslag onder controle te houden om iets te raken. Denk qua gameplay aan de genoemde titel, maar dan als een soort ‘light’ variant.

Na meerdere afgrijselijke honden afgeknald te hebben liepen we door, want in de verte spotte we enkele huisjes. Hier kwamen we de eerste onaardige mensen tegen die niet vies waren om wat kogels onze kant op te sturen. Dit was ook het moment om los te gaan met de wapens die we tot onze beschikking hadden, waarbij we ontdekten dat de game niet per se makkelijk te noemen valt. De healing producten werden goed gebruikt, zoeken naar cover bleek geen overbodige luxe en de vijanden naar je toe lokken om de dubbelloops shotgun onder hun neus te duwen was aan de orde van de dag. Overleven in Chornobyl is zo makkelijk niet.

Waar is mijn hazmat pak?!

Na een tijdje geknald te hebben hoorden we een zorgwekkend bericht op onze draagbare radio. Er werd aangekondigd snel te schuilen, omdat er een storm aan zou komen. Niet zomaar een storm, een lekker typische Chornobyl storm vol met radioactiviteit. Gelukkig troffen we een huis dat niet compleet naar de malle miezen was, dus zaten we ‘veilig’ in een hoekje. Omdat dit natuurlijk rete saai is, gingen we gewoon naar buiten toe, ook om te kijken wat het nou voor effect heeft. Het resulteerde (uiteraard) in het verliezen van health op een snelle manier. We zagen echter op dat moment een onschuldig persoon in een hazmat pak voorbijlopen. We schoten hem neer met als teleurstellend resultaat dat we het hazmat pak niet konden looten. Het was ook op dit moment dat de demo ten einde was, die kort maar krachtig was qua indruk.

Een zorgwekkende demo build

De sfeer spreekt boekdelen: een akelig bosgebied, vervallen huizen, agressief volk dat allemaal probeert te overleven en de radioactieve storm. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl is een game die het gevoel van het eerste deel meteen terug weet te brengen, alleen dan in een moderne tijd. De krachtige indruk was echter niet positief te noemen. Hoewel de sfeer echt heel interessant is, was de build die we speelden een complete rotzooi. Zo ontbrak het ons kompas aan de benodigde details, schoten we tien keer op een kerel met een shotgun zonder dat deze stierf en was de AI van hot naar her aan het wandelen op de meest onlogische manier. Ook de reddende engel aan het begin van de demo had een facial animation die nog beperkter was dan in Mass Effect: Andromeda of een oude Fallout-game.

Grafisch was het ook behoorlijk rommelig. Schaduwen waren van erbarmelijke kwaliteit, weinig anti-aliasing, pop-ins waar je u tegen zegt, screen tearing, heel veel framedrops: het is gewoon niet best. Normaliter geven we hier een vrijkaart voor, want het is maar een demo en de game is nog in ontwikkeling. In dit geval moeten we opmerken dat de game al in het eerste kwartaal van 2024 uit moet komen en dit een vrij recente build is… Voor iets wat jaren in ontwikkeling is houden we ons hart vast. De game is verre van de kwaliteit die we in de laatste trailer hebben kunnen zien, dus het zal ons benieuwen of ook deze release periode/kwaliteit gehaald zal worden.

Voorlopige conclusie

De eerste indrukken zijn simpelweg niet al te best. Natuurlijk, de sfeer en gameplay zijn tof, alsook intrigerend waar we graag meer van willen zien en ontdekken. Het is het technische aspect wat zeer zorgwekkend is. Grafisch is het gewoon niet bijzonder en vooral qua performance laat het flink te wensen over. De demo build was erg ondermaats, en dat voor een game die over een half jaar uitgebracht moet worden, zou dat eigenlijk niet moeten kunnen. Het lijkt ons wat dat betreft verstandiger om de game voor een onbepaalde tijd uit te stellen. In deze staat zou de game onze console/pc enkel radioactiviteit geven en daar wordt niemand gelukkig van.