S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl heeft meerdere keren te maken gekregen met uitstel en is het ook al een tijdje behoorlijk stil rondom de game. Zo nu en dan zijn er wel eens wat screenshots verschenen, maar nieuwe bewegende beelden hebben we al een paar maanden niet meer gezien.

Daar is nu verandering in gekomen, want GSC Game World heeft een nieuwe trailer van S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl uitgebracht. De video duurt tweeënhalve minuut en bevat een combinatie van cut-scènes en gameplay. Check de nieuwe beelden hieronder.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl moet in 2023 verschijnen voor de Xbox Series X|S en pc.