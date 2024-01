Het ziet ernaar uit dat 2024 het jaar gaat worden waarin S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl eindelijk het daglicht gaat zien. De ontwikkelaar GSC Game World werd geplaagd door meerdere problemen tijdens de ontwikkeling, waaronder de conflicten met Rusland, maar het einde lijkt dan nu in zicht te komen.

Hopelijk heeft de studio de extra tijd kunnen gebruiken om aan de game te werken en dat lijkt het geval te zijn. GSC Game World heeft namelijk onder meer in de Epic Games Store hun assets vernieuwd. De screenshots onthullen dat bijvoorbeeld de HUD van een update is voorzien en wederom zien we de grafische pracht terugkomen.

Mogelijk betekent dit dat de studio zich langzaam opmaakt om meer over de game te gaan vertellen en vooral wanneer we aan de slag kunnen. Vooralsnog staat S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl gepland voor een lancering in het eerste kwartaal. De game zal tevens vanaf dag één via Game Pass beschikbaar zijn.