De games van 2024 | S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – Op het gebied van tijdig uitleveren van hun projecten heeft GSC Game World niet bepaald een goede reputatie. De eerste S.T.A.L.K.E.R. werd geplaagd door uitstel en problemen tijdens de ontwikkeling en ook diens opvolger – met de subtitel Heart of Chornobyl – lijkt hier en daar wat drempels tegen te zijn gekomen, hoewel de omstandigheden wegens het conflict met Rusland hier wat meer te begrijpen zijn. We blijven desalniettemin positief en we hopen daarom van harte dat we S.T.A.L.K.E.R. 2 in 2024 mogen ophalen.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – Zoals de subtitel al doet vermoeden, gaan we in het vervolg de omgeving van de Chornobyl Exclusion Zone verkennen. In de schoenen van het hoofdpersonage Skif belooft GSC Game World een naadloze open wereld wat talloze verhalen en personages herbergt, maar men houdt qua hoofdverhaal de kaarten nog even dicht bij de borst. De ontwikkelaar heeft wel aangegeven dat Heart of Chornobyl de gebeurtenissen uit de vorige S.T.A.L.K.E.R.-games volgt, maar dat je die niet per se gespeeld hoeft te hebben.

Hoe dan ook, het verhaal is nooit de hoogvlieger van de franchise geweest, S.T.A.L.K.E.R. draait namelijk om overleven in de barre wereld en de sfeer wat in voorgaande delen van het scherm afdroop. Tijdens gamescom 2023 hebben we de game al kort onder de loep kunnen nemen en ook daar bleek dat het op die vlakken wel goed zat. Eén van de speerpunten was altijd de wereld die – ondanks de deprimerende staat – wel heel levendig aanvoelde, mede door de verschillende aanwezige facties en monsters, die hun cycli hadden. Dit zal naar verwachting terugkomen en hopelijk met nóg diepere systemen. De studio gebruikt overigens Unreal Engine 5 om de wereld tot leven te brengen, wat een aantal mooie plaatjes op onze schermen moet gaan toveren.

Voorlopige verwachting: We moesten tijdens onze sessie op gamescom wel opmerken dat we wat twijfels hebben over de staat van de build en een aantal grafische problemen, maar we geven GSC Game World het voordeel van de twijfel en we hopen dat ze de extra tijd gebruiken (en hebben gebruikt) om aan deze zaken te werken. Mocht dat lukken, dan zou S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl wel eens één van de verrassingen van dit jaar kunnen worden. Qua platforms is het reeds bekend dat de game naar de pc en Xbox Series X|S komt, met een day one release op Game Pass. Een release op de PlayStation 5 lijkt op termijn waarschijnlijk, maar daar heeft de ontwikkelaar (nog) niks concreets over vrijgegeven.