S.T.A.L.K.E.R. 2 had eigenlijk al uit moeten zijn, maar na meerdere malen uitstel en tot overmaat van ramp de oorlog in Oekraïne, was de ontwikkelaar genoodzaakt de game wederom vooruit te schuiven naar eind dit jaar.

De verwachting was dat de titel gepresenteerd zou worden tijdens de Xbox Showcase, maar dat is niet het geval. De ontwikkelaar heeft bekendgemaakt dat ze de showcases dit jaar overslaan, omdat ze kiezen voor eigen momenten de komende maanden.

Het ziet er dus naar uit dat we geen nieuwe beelden of updates omtrent de release krijgen tijdens de showcase vanavond.

“We usually do not announce or deny our participation in shows, but this one time we’ll make an exception. S.T.A.L.K.E.R. 2 will miss the June online conferences preferring to make important announcements in the upcoming months. Our plan is to give progressive updates on what we’re planning.”