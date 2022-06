Tijdens de Xbox & Bethesda Games Showcase deelde Microsoft een overzicht van games die in de komende 12 maanden zullen uitkomen voor de Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Daaruit blijkt dat er een hoop mooie titels in de pijplijn zitten en ook maken we hieruit op dat S.T.A.L.K.E.R. 2 is opgeschoven naar volgend jaar.

Deze game stond gepland voor een release in december, maar gezien de oorlog in Oekraïne heeft de ontwikkeling even stil gelegen. Het is dus niet gek dat de game niet langer zeker is van een release aan het einde van het jaar en dat maakt dat de game naar 2023 is opgeschoven. En dan nog is het de vraag of het gaat lukken.

GSC Game World heeft aangekondigd dat ze het team van Kiev naar Praag hebben verhuisd in maart, maar het is onduidelijk of de ontwikkeling in z’n geheel nu hervat is.