Media Molecule valt alweer een flink aantal jaren onder het bewind van Sony en de Britse studio heeft in die periode natuurlijk furore gemaakt met LittleBigPlanet en meer recentelijk Dreams. Men heeft echter onthuld dat ze de support voor de laatstgenoemde game aankomende september gaan stoppen en er nadien geen nieuwe evenementen zullen plaatsvinden, noch dat er nieuwe updates komen.

In datzelfde bericht geeft men tevens aan dat ze inmiddels druk bezig zijn met hun volgende project. Uiteraard onthullen ze hierbij nog geen concrete namen, maar zeggen ze wel dat het een game is die wederom hun kenmerkende, speelse en innovatieve tonen zal bevatten. Eén ding konden ze wel al duidelijk over zijn: Media Molecule werkt niet aan een vervolg op Dreams of het IP in het algemeen.

“Media Molecule will continue to work on bringing joyful, playful, innovative experiences to players around the world. We’re currently working on a new project that we’re not ready to talk about at this stage, but stay tuned for more information in the future. We are not ready to talk about this yet, we can confirm that it is not Dreams 2, or the Dreams IP.”