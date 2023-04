Media Molecule bracht in februari 2020 de unieke game Dreams uit. Sinds de release heeft de ontwikkelaar de game van uitgebreide ondersteuning voorzien, maar daar zal een einde aan gaan komen. Via een bericht op de website van de game laat Media Molecule weten dat de ondersteuning stopt vanaf 1 september 2023.

Vanaf die datum zal er geen nieuwe content meer voor de game uitkomen, ook zullen er geen in-game events meer plaatsvinden, enzovoort. Uiteraard blijft Dreams beschikbaar, maar vanuit de ontwikkelaar hoeven we geen nieuwigheden meer te verwachten.

De ontwikkelaar geeft aan ontzettend trots te zijn op Dreams en wat ze ermee bereikt hebben. Tegelijkertijd is het wel tijd om wat nieuws te gaan doen en daarover zegt de ontwikkelaar dat ze inmiddels aan een nieuwe game zijn begonnen. Wat we hiervan mogen verwachten is onduidelijk, want daarover zijn geen details gegeven.

Het duurt nog even voordat de Dreams ondersteuning definitief stopt en in de komende periode mogen we nog een nieuwe game verwachten: Tren. Verder zullen er nog wat updates voor animaties komen en een laatste update voor de Create modus.

Verder geeft de ontwikkelaar aan dat er een server migratie voor Dreams gepland staat tegen het einde van mei. Dit heeft een impact op hoe bepaalde aspecten en online functionaliteiten van Dreams werken. Als je de game vaak speelt en met content bezig bent, dan is het handig om het uitgebreidere bericht even na te lezen voor alle details.