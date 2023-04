Media Molecule is sinds de oprichting een geliefde studio in het portfolio van Sony. De Britten zijn bekend van titels als LittleBigPlanet en – meer recentelijk – Dreams, waarvan men onlangs onthulde dat de ondersteuning daarvan in september zal stoppen.

Dat is echter niet alles wat er gaat gebeuren, want mede-oprichter Mark Healey heeft laten weten dat hij z’n hoofdstuk bij Media Molecule heeft afgesloten. In een uitgebreide thread blikt hij terug op 17 jaar werk bij Media Molecule en dat hij trots is op de rol die hij heeft gespeeld bij het verwekken van de eerdergenoemde games.

Via Twitter deelt ook studiohoofd Siobhan Reddy een bericht over Healey, die een “creatieve drijfkracht” wordt genoemd en dat hij over de jaren een enorme invloed heeft gehad op Media Molecule. Het is nog niet bekend waar Healey nu aan de slag gaat, hoewel men uit z’n woorden kan opmaken dat hij nog wel actief zal blijven in de industrie.

(1/4) So, after SEVENTEEN incredible years of co-birthing and building Media Molecule – I have decided it is time for me to fly the nest – set sail and chart a new course – today is my last day at MM. pic.twitter.com/Z5tORKEr74 — Marcos (@marcoshealey) April 17, 2023