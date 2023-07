Sinds de release van Dreams in 2020 hebben we al heel wat leuke creaties gezien die gemaakt zijn met deze creatieve zandbak. Vandaag op de planning: wat indrukwekkende fan art van Horizon: Forbidden West.

Fan Martin Nebelong postte een tweet met een uitgebreide video waarin hij al zijn fan art vol trots toont. Tegelijk toont hij ook nog eens aan wat je allemaal kan doen in de engine van Dreams: fotorealisme bereiken is niet gemakkelijk, maar hij heeft er wel iets leuks en unieks van gemaakt.

Bekijk het filmpje hieronder.

Here’s the interactive collection of all my #HorizonForbiddenWest fanart, all made from scratch on my PS5 in the creative software “Dreams”. In my opinion the most powerful UGC platform in that it allows the artists expression to show in a way that is very difficult to achieve… pic.twitter.com/lfUqsI4jpk

— Martin Nebelong (@MartinNebelong) July 19, 2023