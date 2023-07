Leuk nieuws voor degenen onder ons met een PlayStation Plus (Essential) abonnement: één van de games die we in augustus krijgen is het gevierde Dreams van ontwikkelaar Media Molecule, maar dit is niet alles. In een blogpost kondigde de ontwikkelaar namelijk aan dat we in Dreams een nieuwe gratis game zullen kunnen spelen: Tren.

Tren is een puzzelgame waarbij je een treintje van punt A naar punt B moet zien te krijgen. Het spel werd aangekondigd in 2021 en is één van de grootste projecten in de game ooit gemaakt. De bedenker van dit ambitieuze project is John Beech, die Tren beschouwt als een soort ‘ode aan zijn kindertijd’. Tegelijk krijg je ook toegang tot een kit met meer dan 550 elementen die je kan gebruiken om zelf levels te maken in Tren.

Dit wordt (waarschijnlijk) de laatste grote update aan Dreams, want de ondersteuning zal stopgezet worden op 1 september. Bekijk hieronder een trailer van Tren.