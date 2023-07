Gezien de maand juli bijna voorbij is, kunnen we al gaan uitkijken naar augustus. Volgende week dinsdag is het 1 augustus en dat is ook gelijk de eerste dinsdag van de maand. Dit betekent nieuwe gratis games voor PlayStation Plus abonnees.

Via het PlayStation Blog heeft Sony de line-up voor de komende maand bekendgemaakt en die bestaat uit drie mooie titels, namelijk:

PGA Tour 2K23

Dreams

Death’s Door

De games zijn dus vanaf aanstaande dinsdag beschikbaar. Mocht je de games die deze maand beschikbaar werden gesteld nog niet binnengehaald hebben of in je downloadlijst hebben geplaatst, dan adviseren we je dat snel te doen.

