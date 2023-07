Dreams laat al enkele jaren gamers de wildste creaties maken, maar is als live service aan zijn laatste maanden bezig. Op 1 september stopt ontwikkelaar Media Molecule namelijk met het updaten van en nieuwe content toevoegen aan de game. Je zal de titel uiteraard kunnen blijven spelen, maar dan zonder ondersteuning van de geestelijke vaders.

Zover is het echter nog niet. Media Molecule heeft nu versie 2.60 op ons afgevuurd, waarin de gebruikelijke verbeteringen zitten en waarmee weer enkele probleempjes de wereld uit geholpen worden. Dit keer hoort er echter ook een aanpassing van de gebruikstermen bij, waaruit blijkt dat je bepaalde content zelfs buiten de game mag gebruiken.

Dingen die jij origineel met Dreams gemaakt hebt, kan je nu bijvoorbeeld voor commerciële doeleinden aanwenden. Muziek mag je op streamingplatformen uitgeven, artwork op T-shirts plaatsen en ga zo maar door. De mogelijkheden zijn – passend, bij een game als Dreams – legio en zullen ongetwijfeld nóg meer creatieve zielen naar de game leiden.

What’s New?

Dreams Content Usage Terms: These new terms allow all creators in Dreams to use some of their original content outside of Dreams for personal and commercial use. The Dreams Content Usage Terms sets out our rules on when you can use your creations outside of Dreams.

Bug Fixes & Improvements