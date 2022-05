Het mag geen verrassing zijn dat de Unreal Engine 5 een enorme potentie heeft voor fotorealistische graphics. Eerder deze maand verscheen er al een demo van deze engine, waarin we een treinstation in Tokio voorbij zagen komen met erg indrukwekkende belichting. Nadien verscheen een kopie daarvan, maar dan in Dreams gemaakt.

Dreams kennen we natuurlijk van allerlei ontzettend creatieve bouwsels en dit resultaat is zeker net zo indrukwekkend te noemen. De demo is op zijn zachtst gezegd erg goed nagemaakt en zelfs de belichting is in sommige aspecten net zo indrukwekkend. Martin Nebelong – de artiest van deze creatie in Dreams – deelde via YouTube het resultaat dat je hieronder kunt bekijken.

Het verschil ten opzichte van de eerdere video is dat deze nu ook een timelapse bevat, waarin je duidelijk kan zien hoeveel tijd en aandacht in de details is gestoken.