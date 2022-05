Eerder deze week deelde we de beelden van iemand die een Japans treinstation levensecht heeft nagemaakt in Unreal Engine 5. Zoiets gaat natuurlijk al snel het internet over wat er voor zorgt dat andere creatieve genieën hun eigen ding ermee doen. En laat de Dreams-community nu eens dusdanig fanatiek zijn om hiermee aan de haal te gaan.

Eerlijk is eerlijk, het werk van Martin Nebelong ziet er wellicht niet zo goed uit als de daadwerkelijke Unreal Engine 5 beelden, maar het is desalniettemin ontzettend indrukwekkend. Vooral als je je bedenkt dat Dreams een PlayStation 4 titel is. Check de beelden hieronder en vergelijk het ook zeker met de oorspronkelijke versie.