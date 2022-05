Dat de Unreal Engine 5 tot indrukwekkende dingen in staat is hebben we al kunnen ervaren met de Matrix Awakens techdemo. Sinds de engine publiekelijk beschikbaar is, zijn ontwikkelaars en creatieve geesten met de toolset bezig en dit levert verschillende creaties op.

Een van de meest indrukwekkende tot op heden is een video gebaseerd op een daadwerkelijk bestaand Japans treinstation, dat op ArtStation werd geüpload. Sindsdien gaat het als een lopend vuurtje de wereld over en dat is niet gek, het ziet er namelijk levensecht uit.

Weet wel, het draait niet in real-time. Dit zou wel mogelijk moeten zijn, maar dat gaat ten koste van de image quality. Iets wat op zichzelf weer verbeterd kan worden door verdere optimalisatie. Desalniettemin is het fotorealistisch te noemen, check het voor jezelf hieronder.