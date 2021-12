Special | The Matrix laat de toekomst van current-gen zien – Vorig jaar werden wij voorgesteld aan de nieuwe engine van Epic Games: de Unreal Engine 5. De tech demo die we toen zagen was op zijn allerminst indrukwekkend te noemen, maar het was voor velen niet per se overtuigend genoeg. Dit komt door de vieze nasmaak die tech demo’s weleens hebben, want de graphics zijn altijd subliem, totdat interactie in het spel komt en zo’n beetje alles gedownscaled wordt. Deze kritieken zijn niet onopgemerkt langs Epic Games gegaan en daarom besloten ze om wat van deze interactiviteit met de wereld te delen. Gezien binnenkort het vierde deel van The Matrix in de bioscoop draait, is er een demo verschenen die The Matrix Awakens heet. Niet alleen de sfeer is erg tof, het thema van The Matrix is ook uiterst toepasselijk bij deze tech demo, maar: wat is echt?

Wat maakt dit zo indrukwekkend?

De intro van de demo is een ware sensatie. We kunnen (een echte) Keanu Reeves zien die een praatje houdt over The Matrix en hij haalt bepaalde thematische onderwerpen aan met betrekking tot de demo. Ook Carrie-Anne Moss heeft een doeltreffende rol in de demo, die enkel een digitale aanwezigheid heeft. De mix tussen echte filmopnames en digitale assets die real-time of pre-rendered zijn, zijn bijzonder om te zien. Wat vroeger in de eerste Matrix film nog een CGI-onderdeel was, is nu een in-game asset geworden. Het laat zien hoe ver we zijn gekomen in de gamesindustrie. Maar hier speelt ook de Unreal Engine 5 een zeer grote rol in.

Wat eerder werd uitgelegd, is dat door middel van de Unreal Engine 5 het mogelijk is om film assets gemakkelijk in een game te droppen, maar ook vice versa. Dit zorgt er automatisch voor dat de kwaliteit van digitale onderdelen in vooral games zeer hoog zal worden. In The Matrix Awakens kun je eigenlijk twee onderdelen ervaren. Een stukje gameplay en een open wereld, waarin je met debug tools de technologie volledig kan onderzoeken. De meest uitstekende elementen zijn vooral de hoge kwaliteit assets (auto’s, gebouwen, voorwerpen in een straat) en de belichting. Er is meer, maar dit zijn onderdelen die als eerste echt opvielen. Je ziet reflecties op een realistische manier, schade die auto’s oplopen komt erg overtuigend over en ook ray tracing en de global illumination laten elke scene op zeer realistische manier overkomen.

Het is nogal wat. Het is geen lichte demo voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Je merkt dat de consoles er flink van gaan zweten met deze demo, want een strakke [email protected] wordt niet gehaald. Wel [email protected] met hier en daar wat dipjes. Maar dit is desondanks eigenlijk erg indrukwekkend te noemen. Het gameplay gedeelte vindt plaats in de open wereld dat in het tweede deel van de demo ter beschikking wordt gesteld om te ontdekken. Het is erg groot en daarmee ook erg indrukwekkend om te zien. De Nanite technologie maakt dit onder meer mogelijk. De techniek zorgt ervoor dat verschillende gebouwen en andere soort assets in veelvoud geplaatst kunnen worden, wat relatief gezien weinig kracht vereist. Daardoor kan je zoals in dit geval, een volledige stad op een zeer detailvolle manier presenteren.

We stippen enkele zaken vrij oppervlakkig aan, maar het idee mag wel duidelijk zijn. De technische presentatie is in The Matrix Awakens erg bijzonder om te zien. Niet alleen het actie gedeelte was gevuld met chaos en toffe graphics, het rondlopen in de stad geeft ook een bepaalde impressie van wat we kunnen verwachten van toekomstige openwereldgames. Er zit veel moeite en tijd in het creëren van een overtuigende open wereld, en door middel van deze techniek kunnen zulk soort projecten op een veel efficiëntere manier gerealiseerd worden. Je hebt immers in een open wereld een presentatie nodig die oppervlakkig voor het oog correct weergegeven wordt. Als hier veel tijd weggenomen kan worden, kan er meer gefocust worden op de (gameplay) inhoud van games.

Toekomstbeeld is zeer veelbelovend, maar…

Terecht wordt dit punt ook aangehaald door de heren van Digital Foundry. Door de vele tools en mogelijkheden van de Unreal Engine 5, zouden games in potentie nog detailvoller kunnen worden, met in principe relatief gezien minder manuren. Maar dit is natuurlijk mooi op papier en toekomstmuziek. We zijn een behoorlijk eind, en vooral de tech demo die we in dit geval voor handen hebben laat zien hoe de technologie binnen gaming (en films) behoorlijk snel is gegaan. Maar mensen digitaal zo realistisch mogelijk brengen blijft nog altijd een punt van kritiek. Hoe Keanu Reeves/Thomas Anderson er ook uitzien, er is nog altijd sprake van de Uncanny Valley. Sommige momenten zijn zeer indrukwekkend te noemen, maar met veel praat- en bewegingsanimaties beginnen de onnatuurlijkheden snel op te vallen.

Het is misschien wel het laatste stapje dat nog gezet moet worden op dit vlak. Een mens heeft ontzettend veel kleine bewegingen en details, die eigenlijk perfect nagebootst moeten worden, alvorens het oog het verschil met realiteit niet langer zal opvallen. Maar goed, om dit punt even te laten voor wat het is: The Matrix Awakens is een voortreffelijke inkijk op de toekomst van gaming. Het heeft even geduurd voor er content beschikbaar was die ons echt kon overtuigen wat nou precies echt ‘next-gen’ is, maar Epic Games heeft dit nu toch wel laten zien met The Matrix in de hoofdrol. Hierboven kan je nog een zeer uitgebreide analyse van Digital Foundry vinden, mocht je daar interesse in hebben. De (tech) demo is nu te downloaden op de PlayStation 5 en Xbox Series X|S.