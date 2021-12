Een paar dagen geleden kon je The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience downloaden op de PlayStation 5 of Xbox Series-consoles, maar kon je het nog niet spelen. Ben je alweer vergeten wanneer je de ‘Unreal Engine 5 ervaring’ kunt beleven, dan laten we jullie bij deze weten dat de demo nu te spelen is.

The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience is gemaakt door Epic Games en geeft je een voorproefje van wat mogelijk is met de vernieuwde engine. De ervaring biedt niet alleen filmpjes gemaakt met Unreal Engine 5, er zijn ook speelbare momenten aanwezig.

Epic heeft voor de Matrix-ervaring gebruik gemaakt van veel van de speciale features van de nieuwe Engine. Zo wordt Nanite gebruikt om bijna fotorealistische graphics voor te schotelen en zorgt Lumen voor levensechte belichting.