Tijdens The Game Awards had Geoff Keighley de eer om de nieuwe game van Quantic Dream te onthullen. De Franse studio werkt namelijk aan een game in het Star Wars-universum.

Hun nieuwe titel heet Star Wars Eclipse en speelt zich af tijdens de era van de High Republic. Veel meer informatie, zoals platforms of een releaseperiode, zijn nog niet bekend, maar men had uiteraard wel een trailer klaarstaan.