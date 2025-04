Concept art van Star Wars: Eclipse gelekt

Ontwikkelaar Quantic Dream kondigde een paar jaar geleden Star Wars: Eclipse aan en sinds de aankondiging vernemen we weinig over de game. Desalniettemin gaat de ontwikkeling door en er zijn nu wat concept art afbeeldingen gelekt, via een artiest die het op had genomen in zijn digitale portfolio.

De beelden zijn weer offline gehaald, maar niet voordat het al rond ging op het web. Je kunt een gedeelte hiervan hieronder bekijken via het X-bericht. Uit de beelden kunnen we opmaken dat de rassen Rodian, Zenezian en Gungan in de game terugkomen, twee van de personages heten bovendien Travis en Jotraaz Kammzzzek.

De game is in ontwikkeling voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Volgens de laatste geruchten zou de release voor 2026 gepland staan, al is het de vraag of dat gehaald wordt gezien Quantic Dream moeite zou hebben met het aantrekken van personeel naar aanleiding van (naar verluidt) misstanden bij de studio.