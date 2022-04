Tijdens The Game Awards verraste Quantic Dream vriend en vijand met de onthulling van hun nieuwste game: Star Wars Eclipse. De aankondiging werd echter al snel overschaduwd door verontrustende berichten: de game zou namelijk diep in de problemen zitten en na 18 maanden ontwikkeling niet eens een speelbare versie hebben, aldus insider Tom Henderson.

Quantic Dream was tevens naarstig op zoek naar nieuw personeel, maar de berichtgeving omtrent Eclipse zou hierbij nog meer roet in het eten hebben gegooid. Mogelijk zijn die verhalen echter wat overdreven. Op Twitter komt AccountNgt – die voor de onthulling van Star Wars Eclipse al afbeeldingen van de game had gedeeld – met het nieuws dat de ontwikkeling van de game beter gaat dan initieel genoemd werd.

Volgens de insider zou Quantic Dream nog steeds werken aan een game van Dark Sorcerer, wat eerder slechts een tech demo was van de Franse studio. Star Wars Eclipse is echter de eerstvolgende titel van David Cage en consorten, die volgens AccountNgt waarschijnlijk in 2025 lanceert.

Another report I got confirms again the existence of a Dark Sorcerer based game from Quantic Dream that I had reported a few months ago. SW Eclipse would be the next big game that QD would release tho. Apparently the development is going better than some would have you believe.

— AccountNgt (@accngt) April 16, 2022