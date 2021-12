Na een reeks geruchten onthulde Quantic Dream tijdens The Game Awards Star Wars Eclipse en al snel volgde het nieuws dat we waarschijnlijk nog wel even moeten wachten op de nieuwe game van de Franse studio, mede omdat men op zoek is naar nieuw personeel en omdat de interne engine niet lekker zou werken.

Nu is het goed mogelijk dat Star Wars Eclipse nu al dieper in de problemen zit dan we denken. Insider Tom Henderson plaatste namelijk onlangs een nieuwe video waarin hij ingaat op de ontwikkeling van de game. Volgens Henderson begon Star Wars Eclipse als een MMORPG met de naam ‘Project Karma’ en het project werd bij Sony voorgelegd. Zij verwezen het idee echter naar de prullenbak ten faveure van Detroit: Become Human.

Henderson heeft het tevens opnieuw over de engine, die gemaakt zou zijn voor kleine ruimtes en slechts enkele NPC’s, terwijl Eclipse volgens geruchten een open wereld titel is. De spreekwoordelijke kers op de taart is dat men inmiddels al zo’n 18 maanden aan de game werkt, maar dat er nog steeds geen speelbare versie van Star Wars Eclipse zou zijn.

Mochten deze problemen waar zijn (en aanhouden), dan zouden Star Wars Eclipse en Quantic Dream nog wel eens een turbulente toekomst kunnen hebben.