Tijdens The Game Awards kregen we dan eindelijk, na wat geruchten, de bevestiging dat Quantic Dream momenteel werkt aan een nieuwe game: Star Wars Eclipse. Veel details over de game weten we nog niet, maar volgens insider Tom Henderson is dat niet zo vreemd.

Hij beweert immers dat Star Wars Eclipse nog zeker zo’n drie tot vier jaar op zich zal laten wachten. Beide Quantic Dream vestigingen zoeken momenteel personeel en ook zijn ze nog met de engine in de weer, aangezien die niet gemaakt zou zijn voor openwereldgames. David Cage is overigens van de partij bij de ontwikkeling van de game.

The biggest on the dev side is their internal QD engine, which wasn’t built for an open-world title.

There are currently 60+ job openings for Quantic Dream Paris and 9 in Montreal. – https://t.co/B4lumbQmnN

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) December 10, 2021