In september gingen de eerste geruchten rond over een Star Wars game ontwikkeld door Quantic Dream, niet veel later kregen we meer informatie dat het spel meer actie georiënteerd zal zijn dan we normaal gesproken gewend zijn van de ontwikkelaar, maar sindsdien is het stil geweest rondom de nieuwe game, tot nu.

De nieuwste geruchten rondom het beweerde Star Wars spel onthullen onder meer de vermeende naam. Het spel zal mogelijk ‘Star Wars Eclipse’ heten en zich afspelen tijdens de High Republic era, een era in het Star Wars universum dat zich 800 jaar na het einde van de Old Republic en 200 jaar voor de gebeurtenissen in The Phantom Menace afspeelt. De High Republic era was een tijd waarin de republiek op zijn hoogtepunt was en floreerde.

Het gerucht komt van GiantBomb verslaggever Jeff Grubb, wie in diens podcast het nieuws naar buiten bracht. Daarin laat Grubb eveneens weten dat we mogelijk binnenkort meer gaan zien van het spel, dan komt natuurlijk gelijk The Game Awards in gedachten als eerste kandidaat. In ieder geval kunnen we volgens Jeff Grubb in de komende maanden een aankondiging verwachten.