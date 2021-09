Vorige week ging het gerucht al rond dat Quantic Dream bezig is met de ontwikkeling van een spel dat zich afspeelt in het Star Wars-universum. Als we Tom Henderson, de persoon die het bestaan van deze game onlangs eveneens aankaartte, mogen geloven, dan zal Quantic Dream binnenkort hun nieuwe Star Wars game teasen in samenwerking met Unit Image.

Unit Image is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het maken van VFX, game trailers, animaties, commercials, noem het maar op. Zo hebben ze gewerkt aan beelden van de Netflix serie Love, Death + Robots, trailers van Far Cry 6, Beyond Good and Evil 2 en nog veel meer. De aankomende teaser zal dus hoogstwaarschijnlijk een CGI-trailer worden.

Nu is er een nieuw gerucht afkomstig van een bron van Kotaku aangaande deze aankomende Star Wars titel. Kotaku’s bron claimt dat het spel een andere benadering heeft dan eerdere Quantic Dream games zoals Detroit: Become Human, het spel zou zich namelijk meer focussen op actie en exploratie. Naast deze elementen zou het spel ook mogelijk open wereld zijn en multiplayer componenten bevatten. In hoeverre dit waar is en hoe dit zich zal vormgeven weten we helaas nog niet.