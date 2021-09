Met nog iets meer dan een week te gaan in september, moeten we er toch aan geloven: Far Cry 6 komt bijna uit. Ubisoft heeft al een scala aan verschillende trailers laten zien, maar vandaag krijgen we iets heel anders voorgeschoteld dan dat we gewend zijn. Vandaag neemt Giancarlo Esposito, de vertolker van Far Cry’s nieuwe antagonist Anton “El Presidente” Castillo, ons mee om kennis te maken met guerrilla wapens, beantwoord hij wat fan mail en geeft hij jou de ‘belangrijkste’ tips voordat jij aan jouw reis op Yara begint.

Of je echt naar El Presidente’s tips moet luisteren is aan jouzelf, maar zoals ze zeggen, houd je vrienden dichtbij maar je vijanden nog dichterbij. Daarbij is wederom aangegeven – voor degenen die het zich nog steeds mochten afvragen – nee, Castillo’s zoon Diego is niet een jongere versie van Far Cry 3’s Vaas. Bekijk de trailers snel om erachter te komen wat jou precies te wachten staat in Far Cry 6 wanneer het spel uitkomt op 7 oktober. Vergeet niet genoeg ruimte vrij te maken op je console of pc voor Far Cry 6.