Far Cry 6 liefhebbers hebben wat nieuws om mee aan de gang te gaan, want de nieuwe uitbreiding Lost Between Worlds is nu beschikbaar. Eergisteren kon je al het eerste kwartier aan gameplay van de uitbreiding zien en daarin zagen we allerlei buitenaardse werelden en dimensies. Deze uitbreiding slaat dus een compleet andere weg in dan de standaard game en dat is ook terug te zien in de launch trailer.

Lost Between Worlds brengt je namelijk naar een chaotische wereld waarin je door allerlei dimensies moet gaan om terug naar huis te komen. Je wordt bijgestaan door een soort mysterieuze AI die doodleuk zegt dat het maar liefst 5 miljoen jaar zal kosten om thuis te komen, maar dat moet natuurlijk een tikkeltje sneller als het aan hoofdpersoon Dani Rojas ligt. De launch trailer toont genoeg spektakel en je ziet duidelijk wat je te wachten staat in deze uitbreiding, die € 19,99 kost.