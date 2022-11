Ubisoft heeft een nieuwe update voor Far Cry 6 uitgebracht en die voegt de New Game+ optie aan het spel toe. Daarmee wordt het een jaar na de release mogelijk om de game opnieuw te spelen met behoud van alle zaken die je reeds hebt vrijgespeeld in de eerste playthrough.

Als je een speler bent die graag letterlijk alles doet in het spel, dan is de Completionist Aid een welkome toevoeging. Die geeft aan wat je nog per locatie kunt verzamelen/voltooien. Door alles te doen haal je het onderste uit de kan. Daar blijft het niet bij qua nieuwe opties en daarvoor check je de trailer hieronder.

Mocht je Far Cry 6 nog niet gespeeld hebben, dan kan je nu aan de slag met een gratis trial. Die laat je het eerste eiland bevrijden en alle progressie die je boekt kan je meenemen naar de volledige game als je die besluit aan te schaffen.