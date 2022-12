De Far Cry-serie is niet vies van afwijkende thema’s. Naast altijd een zeer memorabele slechterik in elke titel sinds Far Cry 3, zoekt men ook wel eens de grens op met de DLC’s. In het geval van Lost Between Worlds, de aankomende DLC voor Far Cry 6, zet Dani Rojas voet in een geheel andere dimensie.

In het eerste kwartier gameplay dat je hieronder kan bekijken, zien we alvast wat van de wereld, die niet veel onderdoet voor een scène uit een Doctor Strange-film. Door middel van allerlei rifts kan Dani tussen allerlei dimensies wisselen. Far Cry 6: Lost Between Worlds verschijnt op 6 december aanstaande voor elke versie van Far Cry 6 met uitzondering van Stadia, wat inmiddels voor zich mag spreken.