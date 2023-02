Heb je voor dit weekend niets gepland en heb je Far Cry 6 nog niet gespeeld? Dan hebben we een suggestie voor je hoe je de komende dagen door kunt brengen. Het zesde deel in de bekende Far Cry-franchise is namelijk de komende dagen gratis te spelen op de Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 en pc.

Far Cry 6 is nu al te downloaden en spelen zonder dat je je portemonnee hoeft te trekken en deze actie duurt nog tot en met maandag. Je krijgt de volledige game te spelen inclusief de mogelijkheid om in coöp aan de slag te gaan. Tevens zijn alle cross-over missies beschikbaar.

Als je na het weekend besluit om de game te kopen, hoef je niet de volle mep te betalen. Ubisoft heeft het spel namelijk in de aanbieding gedaan met kortingen tussen de 50 en 70%.