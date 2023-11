Far Cry 6 is inmiddels alweer twee jaar oud en heeft na de release verscheidene updates en extra content gekregen, maar daar is nu een einde aan gekomen. Via X heeft Ubisoft laten weten dat ze de ondersteuning voor de game hebben stopgezet.

Dit betekent zoveel als dat de game niet nog extra updates krijgt of extra content, wat je nu hebt is waar je het mee zal moeten doen. Overigens, als je graag online in coöp speelt, dan hoef je je geen zorgen te maken, want de servers blijven gewoon live.

Overigens komt dit niet als een verrassing, want de laatste grote update dateert alweer van een jaar geleden.