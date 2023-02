Webseries, podcasts en nu ook audioboeken. Bekende gaming-franchises maken een uitstapje naar zo’n beetje elk ander medium wat je je maar kan bedenken. Ubisoft was al niet vies van audioboeken en bracht eerder samen met Audible audioboeken van Assassin’s Creed en The Division naar de oren van gamers.

Of gamers ook oren hebben naar een audioboek gebaseerd op Far Cry 6 valt nog te bezien. Wel hebben de acteurs uit Far Cry 6 meegewerkt aan dit audioboek en zodoende mag je de stemmen van Giancarlo Esposito, Jess Salguerio en meer verwachten. De gebeurtenissen in het boek spelen zich trouwens voor de game af.

Mocht je interesse zijn gewekt, dan vind je het audioboek hier op Audible.