Google heeft zijn handen in veel verschillende industrieën, zo ook de gamesindustrie. Natuurlijk kun je diverse games spelen op Android toestellen, die je via de Google Play Store kunt aanschaffen. Daarnaast hebben ze een paar jaar terug het platform Google Stadia uitgebracht, wat een streamingplatform is.

Een groot succes is het niet geworden en dat heeft Google doen besluiten om de stekker uit het project te trekken. In een nieuw bericht op de Google website staat te lezen dat het platform niet de aandacht heeft weten te trekken zoals bedoeld en dat ze daarom deze keuze hebben gemaakt.

Om gebruikers te compenseren zal Google iedereen terugbetalen die Google Stadia hardware via de Google Store hebben gekocht. Hetzelfde geldt voor games die via de Stadia Store zijn aangeschaft. Tegen half januari 2023 verwacht Google alle terugbetalingen te hebben afgerond.

Spelers hebben tot 18 januari 2023 de tijd om hun games via de bibliotheek op het platform te spelen. Meer specifieke details omtrent de komende maanden, de terugbetalingen en meer kun je hier vinden.