Ubisoft is een ster in het aanbieden van ondersteuning aan hun games lang nadat ze zijn verschenen. Met Far Cry 6 zullen ze niet van dat pad afwijken, zo zullen er wekelijkse opstanden plaatsvinden, speciale operaties komen naar de game en Ubisoft is van plan om cross-over missies toe te voegen.

Met het goud gaan van de game staat een release niets meer in de weg en met nog een paar weken te gaan, zijn nu de post-launch content plannen bekendgemaakt. Hieronder valt zowel betaalde content als gratis content en om voordelig uit te zijn, is het handig om de Season Pass aan te schaffen.

Season Pass

Episode 1: “Vaas: Insanity”, komt uit in november 2021

Episode 2: “Pagan: Control”, komt uit in januari 2022

Episode 3: “Joseph: Collapse”, komt uit in maart 2022

Deze drie episodes zullen allemaal in coöp gespeeld kunnen worden. Tevens krijgen kopers van de Season Pass toegang tot de volgend extra’s.

Far Cry 3 Blood Dragon

Een oufit: Blood Dragon Gear Set

Twee wapens: AJM9 en Kobracon

Een voertuig: Omega Enforcer

Een wapen charm: KillStar

Een Fang for Hire: K-9000

Een voertuig-Chibi: Blood Dragon Chibi

De Season Pass is vanzelfsprekend los verkrijgbaar, maar maakt ook deel uit van de Gold, Ultimate en Collector’s Editions van Far Cry 6. Het bovenstaande wordt dus gevangen in de genoemde pas en is enkel tegen betaling verkrijgbaar. Ook zal er gratis content naar de game komen en dat is het volgende:

Wekelijkse opstanden: Iedere week vanaf de lancering – en beschikbaar na het voltooien van het hoofdverhaal – gaan opstandelingen van Antón Castillo nieuwe bedreigingen vormen op Yara. Spelers moeten op zoek gaan naar deze opstandelingen en ze verslaan om nieuwe uitrustingen vrij te spelen.

Iedere week vanaf de lancering – en beschikbaar na het voltooien van het hoofdverhaal – gaan opstandelingen van Antón Castillo nieuwe bedreigingen vormen op Yara. Spelers moeten op zoek gaan naar deze opstandelingen en ze verslaan om nieuwe uitrustingen vrij te spelen. Zes speciale operaties: Deze operaties vinden plaats in unieke nieuwe gebieden in de wereld en introduceren nieuwe gameplay mechanics. Spelers moeten zeer instabiele chemische wapens stelen van Antóns wapenhandelaars en naar het extractiepunt zien te komen voordat het overhit raakt. De eerste twee locaties, Mesozoico en Maceo, zijn beschikbaar vanaf de lancering en de andere 4 maps worden later toegevoegd.

Deze operaties vinden plaats in unieke nieuwe gebieden in de wereld en introduceren nieuwe gameplay mechanics. Spelers moeten zeer instabiele chemische wapens stelen van Antóns wapenhandelaars en naar het extractiepunt zien te komen voordat het overhit raakt. De eerste twee locaties, Mesozoico en Maceo, zijn beschikbaar vanaf de lancering en de andere 4 maps worden later toegevoegd. Drie Cross-over missies met gaststerren en geliefde merken: Danny Trejo, Rambo en Stranger Things.

Dit is het topje van de ijsberg, want Ubisoft belooft in de toekomst met nog veel meer content te komen. Far Cry 6 is vanaf 7 oktober verkrijgbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia, Amazon Luna en pc.