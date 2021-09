Op 7 oktober mogen we de nieuwste telg in de Far Cry franchise verwachten en daarin bezoeken we het fictieve eiland Yara, dat overduidelijk is geïnspireerd door Cuba. Inmiddels is er het nodige qua beelden van de game verschenen, dus voor een betere indruk kan je hier en hier terecht.

De gestelde releasedatum is ook een zekerheid, want Ubisoft heeft aangekondigd dat de game goud is gegaan. Oftewel, de basis is helemaal afgerond en men kan de game op disc gaan drukken en digitaal klaar gaan zetten. Wel zal er ondertussen ongetwijfeld aan een day one patch gewerkt worden, maar details daarover moeten we je nog even schuldig blijven.

Far Cry 6 verschijnt voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.