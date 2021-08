Far Cry 6 was vorige week al te zien in een nieuwe story trailer en vandaag hebben we ook echt nieuwe gameplay voor je. Ubisoft heeft de game dik een uur gespeeld en dat deden ze live. Hieronder de gameplayvideo, met daarin veel beelden van de game en ondertussen krijg je meer context bij het geheel dankzij de ontwikkelaars.

In de video krijg je meer te horen over het verhaal en ook de wapens komen uitgebreid aan bod, gezien die een grotere rol dan ooit spelen in dit nieuwe deel. Ook krijg je natuurlijk een hoop van de spelwereld te zien, waarin je zult vertoeven over ruim een maand.

Far Cry 6 verschijnt op 7 oktober voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.