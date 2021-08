Zoals verwacht kregen we tijdens de Opening Night Live ook wat meer te zien van Far Cry 6 met een trailer die zich focust op het verhaal van de game.

In de trailer zien we opnieuw de dictator Antón Castillo en zijn zoon verschijnen en het is aan jou om in opstand te komen tegen zijn dictatuur.

Far Cry 6 verschijnt op 7 oktober 2021 voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.