Ubisoft heeft een nieuwe trailer vrijgeven van Far Cry 6 die verschillende aspecten bespreekt die in-game beschikbaar zijn. In de trailer zien we hoe je speelt als Dani Rojas die uit is op wraak nadat “El Presidente” Anton Castillo haar heeft ontnomen van enkele dierbaren.

Daarom sluit je bondgenootschappen met de Libertad, die verscheidene kampen hebben opgebouwd in Yara. Deze kampen kan je als speler upgraden en maken het mogelijk om je wapens aan te passen. Een compleet nieuwe vaardigheid zit hem in het gebruik van schilden die je tijdens vuurgevechten zeker kan gebruiken.

Far Cry 6 verschijnt op 7 oktober 2021 voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, pc en Google Stadia. Voor degenen die het nog niet hadden opgemerkt, heeft Ubisoft recent bevestigd dat spelers die de game kopen op de PS4 of Xbox One hun exemplaar kosteloos kunnen upgraden naar de PS5 en Xbox Series X|S.